Haberler Fransa Ligue 1 Lyon-Brest MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Lyon ile Brest karşı karşıya gelecek. Kritik maçı kazanarak üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Paulo Fonseca ve öğrencileri, 30 puanla 6. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı hedefleyen Eric Serge Roy'un ekibi ise 22 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Lyon-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de 18. haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde Lyon ile Brest karşı karşıya geliyor. Paulo Fonseca yönetiminde üst sıralardaki yükselişini sürdürmek isteyen Lyon, 30 puanla 6. basamakta bulunuyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Eric Serge Roy'un ekibi Brest ise 22 puanla 10. sırada yer alıyor ve bu kritik karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Lyon-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında oynanacak Lyon-Brest maçı 18 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LYON-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Brest maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

