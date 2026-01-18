Domenico Tedesco'dan Alanyaspor maçı öncesi Szymanski sözleri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, maç öncesi Szymanski hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 19:28 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 19:31
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Sebastian Szymanski (transfer) ile ilgili dedikodular hakkında yorum yapmıyorum. Bir ağrı hissetti ve biz de onu riske etmek istemedik."

"EN İYİ OYUNUMUZU SERGİLEMEK İSTİYORUZ"

"Bizim için lig tablosu önemli değil. Sıralama hakkında konuşmak için çok erken. Biz sahaya çıktığımızda her zaman iyi oyun sergilemek istiyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimin ikinci maçı Alanyaspor'laydı. Tam bir teknik direktör takımı, zor bir maç olacak." dedi.

