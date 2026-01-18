CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Sociedad-Barcelona MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Sociedad ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Hansi Flick yönetiminde zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Katalan ekibi, Real Madrid'in kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan Barcelona'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Real Sociedad-Barcelona maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Real Sociedad-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 19:29
Real Sociedad-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 20. hafta heyecanı, Real Sociedad ile Barcelona arasında oynanacak zorlu karşılaşmayla devam ediyor. Hansi Flick yönetiminde zirvedeki konumunu korumak isteyen Barcelona, Real Madrid'in galip geldiği haftada puan kaybına tahammül etmiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Katalan ekibinde sahaya hangi oyuncuların ilk 11'de çıkacağı büyük merak konusu. Mücadele öncesinde futbolseverler "Real Sociedad–Barcelona maçı canlı izle" aramalarına yoğunlaştı. Peki, Real Sociedad-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 20. haftasında oynanacak Real Sociedad-Barcelona maçı 18 Ocak Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Turrientes, Soler, Guedes; Méndez, Oyarzabal.

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, García, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewandowski.

