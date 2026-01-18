Sörloth sahne aldı, Atletico evinde kazandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid, sahasında Alaves'i 1-0 mağlup etti. Metropolitano'da oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren gol, 48. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

ATLETICO FORM YAKALADI

Son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Madrid ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayarak puanını 41'e çıkardı. Son 5 karşılaşmasından yalnızca 1 puan çıkarabilen Alaves ise 19 puanda kaldı.

SIRADA İSTANBUL VAR

Atletico Madrid, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak. Diego Simeone'nin ekibi, bu mücadelenin ardından ligde Mallorca'yı ağırlayacak. Alaves ise bir sonraki hafta Betis'i sahasında karşılayacak.