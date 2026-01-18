CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ümraniyespor'dan gövde gösterisi! Serikspor'a 5 gollü tarife

Ümraniyespor'dan gövde gösterisi! Serikspor'a 5 gollü tarife

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında ağırladığı Serikspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi; Barış Ekincier’in hat-trick yaptığı maçtan 5-0’lık net galibiyetle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 21:11
Ümraniyespor’dan gövde gösterisi! Serikspor’a 5 gollü tarife

Eminevim Ümraniyespor: 5 - Serikspor: 0

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Türkyılmaz

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Ali Turap Bülbül), Burak Öksüz, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Djokanovic (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Atalay Babacan (Dk. 82 Yusuf Deniz Şaş), Hoti, Benny, Barış Ekincier (Dk. 50 Soukou), Batuhan Çelik (Dk. 46 Kosoko)

Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan, Martynov, Okoro, Emrecan Terzi (Dk. 46 Adeola), Skvortsov (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Sertan Taşqın, Emre Nefiz (Dk. 75 Ekrem Terzi), Gökhan Altıparmak, Guibero (Dk. 75 Spasov), Sadygov

Goller: Dk. 3, 21 (Penaltıdan) ve 31 Barış Ekincier, Dk. 68 Hoti, Dk. 89 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Guibero, Dk. 45+3 Emrecan Terzi, Dk. 68 Bilal Ceylan (Serikspor), Dk. 88 Kubilay Aktaş (Eminevim Ümraniyespor)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Serikspor'u 5-0 yendi.

