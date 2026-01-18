CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Everton Villa Park’ta tek golle kazandı!

Premier Lig’in 22. haftasında Aston Villa’ya konuk olan Everton, Thierno Barry’nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 21:35
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa ile Everton karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadelede gülen taraf, konuk ekip Everton oldu.

Karşılaşmanın tek golü 59. dakikada Thierno Barry'den geldi. Bu golle Everton, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Ligde oynadığı son iki maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Aston Villa, bu sonuçla 43 puanda kaldı. Everton ise puanını 32'ye yükseltti.

ASTON VILLA'NIN ROTASI İSTANBUL

Aston Villa, hafta içinde Avrupa arenasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. İngiliz ekibi, bu maçın ardından ligde Newcastle United deplasmanına gidecek. Everton ise gelecek hafta sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
