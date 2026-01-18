CANLI SKOR ANA SAYFA
Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Celta Vigo ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta kazanarak üst sıralara çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Celta Vigo 29 puanla 7. sırada bulunuyor. Rayo Vallecano ise kritik mücadele öncesi 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 19:19
Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celta Vigo-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 20. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Celta Vigo ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Üst sıralardaki yükselişini sürdürmek isteyen Celta Vigo, 29 puanla 7. basamakta yer alıyor ve sahasında kazanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Rayo Vallecano ise 22 puanla 12. sırada bulunuyor ve bu kritik mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 20. haftasında oynanacak Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı 18 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

CELTA VIGO-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

