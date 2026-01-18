Alanyaspor-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig’de 18. hafta heyecanı AlanyasporFenerbahçe karşılaşması ile sürüyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacağı galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isterken; Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında sahasında sürpriz peşinde. Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 19:57
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Alanyaspor - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in 18. haftasında ekranlara geliyor. Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanında galibiyet ararken; ev sahibi ekip taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almayı hedefliyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda sarı-lacivertlilerin 11-3'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

ALANYASPOR – FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

18 Ocak Pazar günü Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Ogundu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

"Yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcularımız Nicolas Janvier ve Ianis Hagi'nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilmiştir.

Tedavilerine başlanan futbolcularımız Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almamaktadır."

