Alanyaspor-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçı canlı takip et!
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Alanyaspor - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in 18. haftasında ekranlara geliyor. Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanında galibiyet ararken; ev sahibi ekip taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almayı hedefliyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda sarı-lacivertlilerin 11-3'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
18 Ocak Pazar günü Alanya Oba Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.
ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Ogundu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca
ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA
"Yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcularımız Nicolas Janvier ve Ianis Hagi'nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilmiştir.
Tedavilerine başlanan futbolcularımız Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almamaktadır."