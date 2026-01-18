CANLI SKOR ANA SAYFA
Milan-Lecce MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan-Lecce MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Seire A'nın 21. haftasında Milan ile Lecce karşı karşıya gelecek. Massimiliano Allegri yönetiminde zirve takibini sürdürmeyi amaçlayan Milan, evinde oynayacağı maçta puanını 46'ya çıkartmanın yollarını arayacak. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Lecce ise 17 puanla 18. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Nilan-Lecce maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 18:53
Milan-Lecce MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 21. haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde Milan ile Lecce sahaya çıkıyor. Massimiliano Allegri yönetiminde zirve yarışını bırakmak istemeyen Milan, kendi evinde kazanarak puanını 46'ya yükseltmeyi hedefliyor. Küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Lecce ise 17 puanla 18. sırada yer alıyor ve zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuç çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Milan-Lecce maçı canlı izle" aramalarına yöneldi. Peki, Milan-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Seire A'nın 21. haftasında oynanacak Milan-Lecce maçı 18 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

MILAN-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Milan-Lecce maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SON DAKİKA
