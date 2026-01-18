Trabzonspor 3 puanı 90+1'de aldı! Fırtına Kocaeli'de geriden gelerek kazandı

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Kocaelispor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Soğuk hava ve kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Trabzonspor 90+1. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 2-1 galip geldi. Ev sahibi Kocaelispor'un golü 18. dakikada Bruno Petkovic'ten gelirken, Trabzonspor'un diğer golünü ise 44. dakikada Felipe Augusto kaydetti.
Bu galibiyetle 38 puana yükselen Trabzonspor 3.lüğünü sürdürdü.
23 puanda yükselen Kocaelispor ise 9. sırada kaldı.
MUÇI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor'a Kocaeli deplasmanında galibiyeti getiren Ernest Muçi, Kasımpaşa maçında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada Kocaelispor atağında Agyei'nin pasıyla çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün ortasında Petkovic'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.
20'nci dakikada Trabzonspor'da, Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Muçi'nin şutunu kaleci Jovanovic çeldi.
35'inci dakikada Trabzonspor'da Muçi'nin ceza sahasının sol tarafından kullandığı serbest vuruş, kale direğinin üstünden auta çıktı.
37'nci dakikada Tayfur Bingöl'ün hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut kalenin sağ üstünden auta gitti.
42'nci dakikada Zubkov'un pasıyla buluşan Pina'nın yerden çevirdiği top ceza sahası içinde Zubkov'un önünde kaldı, oyuncunun şutu sol kale direğinin yanında auta çıktı.
44'üncü dakikada sol kanattan Olaigbe'nin ortasına ceza sahası içinde yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
51'inci dakikada Kocaelispor'da Linetty'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün şutu, kale filesinin dışına çarparak auta gitti.
53'üncü dakikada Petkovic'in ceza sahası çizgisi üzerinden verdiği pasta Linetty içeri girdi, dengesini kaybedip yere düştü; yaşanan karambolde Linetty'nin şutu auta çıktı.
78'inci dakikada Rivas'ın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Petkovic kontrol etti, Linetty'ye çıkardı, Linetty'nin yerden şutu kale direğinin sağından az farkla auta çıktı.
82'nci dakikada Kocaelispor'da sol taraftan Rivas'ın ortasında Mustafa Eskihellaç'ın ıskaladığı top Can Keleş'in önünde kaldı; Can Keleş'in şutunu savunmadan Batagov engelledi, top kornere çıktı.
90+1'inci dakikada sol taraftan Zubkov'un pasında Nwakaeme topun üzerinden atladı, Muçi sol kanatta topla buluştu. Topu süren Muçi'nin ceza sahası çizgisi üzerinden şutu ağlarla buluştu: 1-2.