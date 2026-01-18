CANLI SKOR ANA SAYFA
Alanyaspor-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | FB maçı şifresiz nasıl izlenir?

Alanyaspor-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | FB maçı şifresiz nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda puan farkını 1'e düşürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi Domenico Tedesco'nun hangi isimlere ilk 11'de şans vereceği merak ediliyor. Futbolseverler ise "Alanyaspor-Fenerbahçe maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 18:11
Alanyaspor-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | FB maçı şifresiz nasıl izlenir?

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçı canlı takip et!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Alanyaspor - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in 18. haftasında ekranlara geliyor. Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanında galibiyet ararken; ev sahibi ekip taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almayı hedefliyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda sarı-lacivertlilerin 11-3'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Maç öncesinde ise canlı yayın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı, 18 Ocak Pazar günü Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Fenerbahçe, transfer gündemindeki iddialı hamleleriyle son günlerde spor kamuoyunun odağında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, Chelsea ve dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'yi radarına aldığı yönündeki haberler manşetleri süslerken, teknik direktör Domenico Tedesco ise tüm dikkatini ligdeki başarılı grafiğin devamına çevirmiş durumda.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Yılın başında Türkiye Süper Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte kalite farkını kapatmaya başladığını net şekilde ortaya koydu. Tedesco yönetimindeki ekip, tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı. Bu süreçteki tek yenilgi, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet oldu.

Alanyaspor-Fenerbahçe maç kadrosu

Pazar günü oynanacak Alanyaspor karşılaşması, Fenerbahçe'nin 20 Aralık'tan bu yana ligdeki ilk sınavı olacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son iki maçında Konyaspor'u 4-0, Eyüpspor'u ise 3-0 yenerek formda bir görüntü sergilemişti.

Ev sahibi Alanyaspor ise istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Akdeniz ekibi, tüm kulvarlarda 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 23 Kasım'da Kasımpaşa'ya mağlup olduktan sonra bir daha kaybetmedi. Ancak Joao Pereira'nın öğrencileri, ligde oynadıkları 17 maçın 9'unda sahadan beraberlikle ayrıldı. Son üç lig maçında ise yalnızca 1 gol kaydetmeleri hücumdaki üretkenlik sorununu gözler önüne seriyor.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı canlı izle

Buna karşın Alanyaspor, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta kalesini gole kapattı. 21 Aralık'ta ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümruk'u 2-0 mağlup eden turuncu-yeşilliler, hafta içinde Türkiye Kupası'nda aynı rakiple 2-2 berabere kaldı.

TAKIM HABERLERİ

Alanyaspor'un, hafta içi Türkiye Kupası'nda sahaya çıkan kadroya büyük ölçüde sadık kalması bekleniyor. Kupadaki maçta sağ bekten attığı iki golle öne çıkan Florent Hadergjonaj, yine ilk 11'in önemli isimlerinden biri olmaya aday. Sol kanatta ise Hwang Ui-Jo, Ianis Hagi ve Ruan arasında bir tercih yapılması bekleniyor. Güney Koreli Hwang, 2025 yılına 1 gol ve 1 asistle iyi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe cephesinde ise orta sahada rekabet dikkat çekiyor. Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi, ilk 11 için İsmail Yüksek'in yerine şans bulabilir. Kupa maçında dinlendirilen kaleci Ederson ve savunmanın kilit ismi Milan Skriniar'ın da yeniden kadroya dönmesi bekleniyor. Tüm kulvarlarda 14 gole ulaşan Anderson Talisca, kısa süre önce yeni sözleşme imzaladı ve 10 numara pozisyonunda takımın en önemli hücum silahı olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Viktor, Makouta, Aliti, Akdağ, Hadergjonaj, Aksoy, Janvier, Hagi, Karaca, Yalçın, Ruan

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Mercan, Guendouzi, Fred, Asensio, Talisca, Aktürkoğlu, Duran

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

TFF, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı hakeminin Mehmet Türkmen olduğunu açıkladı. Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek. Alanyaspor-Fenerbaçe maçı VAR hakemi koltuğunda Alper Çetin yer alırken, AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

