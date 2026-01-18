CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Nantes-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nantes-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Nantes ile Paris FC karşı karşıya gelecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Nantes, 3 puan alarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak Paris FC ise 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, Nantes-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 17:43
Nantes-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nantes-Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 18. haftanın kritik randevusunda Nantes ile Paris FC sahne alıyor. Küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren bu mücadelede Nantes, hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılıp rakibini geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. Deplasmanda sürpriz arayan Paris FC ise 16 puanla 15. sırada bulunuyor ve bu zorlu karşılaşmadan en az bir puan çıkarmayı amaçlıyor. Peki, Nantes-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NANTES-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında oynanacak Nantes-Paris FC maçı 18 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

NANTES-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade de la Beaujoire'de oynanacak Nantes-Paris FC maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

