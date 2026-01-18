CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Rennes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rennes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Rennes ile Le Havre karşı karşıya gelecek. Üst sıralara yükselişini sürdürmeyi hedefleyen Rennes 30 puanla 6. sırada yer alırken, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Le Havre ise 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Rennes-Le Havre maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Rennes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 17:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rennes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rennes-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 18. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Rennes ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Zirve hattına yaklaşmak isteyen Rennes, 30 puanla 6. sırada yer alıyor ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Le Havre ise 18 puanla 13. basamakta bulunuyor. Futbolseverler bu önemli randevu öncesinde "Rennes–Le Havre maçı canlı izle" aramalarını yapıyor. Peki, Rennes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RENNES-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında oynanacak Rennes-Le Havre maçı 18 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

RENNES-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Le Havre maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Kocaelispor-Trabzonspor | CANLI
Szymanski Fransa yolcusu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Güvenlik kaynakları açıkladı: YPG/SDG Suriye'de nasıl kaybetti?
Salih Özcan’dan Beşiktaş iddialarına yanıt
F.Bahçe'ye 2 golcü adayı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nantes-Paris FC maçı ne zaman? Nantes-Paris FC maçı ne zaman? 17:43
Aston Villa-Everton maçı detayları Aston Villa-Everton maçı detayları 17:32
Parma, Genoa ile yenişemedi! Parma, Genoa ile yenişemedi! 17:26
Salih Özcan’dan Beşiktaş iddialarına yanıt Salih Özcan’dan Beşiktaş iddialarına yanıt 17:21
F.Bahçe liderliğini sürdürdü! F.Bahçe liderliğini sürdürdü! 17:14
Saran, G.Saray'ın puan kaybı sonrası konuştu Saran, G.Saray'ın puan kaybı sonrası konuştu 17:05
Daha Eski
Kocaelispor-Trabzonspor | CANLI Kocaelispor-Trabzonspor | CANLI 16:55
Tekke: Sakatlıklarımız var ama... Tekke: Sakatlıklarımız var ama... 16:38
F.Bahçe'ye 2 golcü adayı daha! F.Bahçe'ye 2 golcü adayı daha! 16:35
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ndidi... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ndidi... 16:17
Erzurum evinde Amed'i devirdi! Erzurum evinde Amed'i devirdi! 15:47
Jhon Duran'ın cezası indirildi! Jhon Duran'ın cezası indirildi! 15:45