Rennes-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 18. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Rennes ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Zirve hattına yaklaşmak isteyen Rennes, 30 puanla 6. sırada yer alıyor ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Le Havre ise 18 puanla 13. basamakta bulunuyor. Futbolseverler bu önemli randevu öncesinde "Rennes–Le Havre maçı canlı izle" aramalarını yapıyor. Peki, Rennes-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RENNES-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında oynanacak Rennes-Le Havre maçı 18 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

RENNES-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Le Havre maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.