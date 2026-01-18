Aston Villa-Everton MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa ile Everton karşı karşıya gelecek. Unai Emery yönetiminde formda bir görüntü sergileyen ev sahibi ekip, güçlü rakibini mağlup ederek 2. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı amaçlayan David Moyes ve öğrencileri ise 29 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Aston Villa-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 17:32
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı, Aston Villa ile Everton'ı karşı karşıya getirecek kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Unai Emery'nin liderliğinde çıkışını sürdüren Aston Villa, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında ikinci basamağa yükselmeyi hedefliyor. Deplasmanda sürpriz peşinde olan David Moyes yönetimindeki Everton ise 29 puanla 12. sırada yer alıyor ve bu zorlu karşılaşmadan en az bir puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Aston Villa-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Aston Villa-Everton maçı 18 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

ASTON VILLA-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

