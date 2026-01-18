CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sarıyer Bolu deplasmanından 3 puanla döndü!

Sarıyer Bolu deplasmanından 3 puanla döndü!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sarıyer konuk olduğu Boluspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 18:21 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 18:27
Sarıyer Bolu deplasmanından 3 puanla döndü!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi konuk ekip Sarıyer 2-1 kazanmasını bildi.

Sarıyer'in gollerini Moustapha Camara ve Emeka Friday Eze kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü Loic Kouagba'dan geldi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Sarıyer puanını 27 yaptı.

Boluspor ise 32 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada Boluspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Doğancan Davas topu ceza sahasına kaldırdı. Arda Usluoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleye giden topa müdahale eden Furkan Akyüz, gole izin vermedi.

26'ncı dakikada, ağlara giden top, gol değeri kazanmadı. Sağ kanattan gelişen Sarıyer atağında, top Camara'ya aktarıldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Camara, topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

28'inci dakikada, Sarıyer öne geçti. Sağ kanattan Kulasin topa hızlı şekilde Boluspor ceza sahasına girdi. Pasını Camara'ya aktardı. Son dokunuşunu yapan Camara, topu ağlara gönderdi: 0-1.

45+1'inci dakikada Boluspor beraberlik golünü buldu. Lima, sol köşe gönderi önünden topu altıpasa gönderdi. Kougba, kimsenin dokunamadığı topa son vuruşu yaparak ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

64'üncü dakikada Sarıyer öne geçti. Sarıyer sahasından gönderilen uzun pasta, Eze topla buluştu. Boluspor defansının arkasına geçmeyi başaran Eze, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-2.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
