Torino-Roma MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torino-Roma MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Torino ile Roma karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefleyen Torino 23 puanla 13. sırada yer alıyor. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve çıkış arayan Roma ise 39 puanla 5. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Torino-Roma maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Torino-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 18:39
Torino-Roma MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torino-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 21. hafta heyecanı, Torino ile Roma'yı karşı karşıya getirecek önemli bir mücadeleyle devam ediyor. Kendi sahasında galip gelerek puan tablosunda üst basamaklara tırmanmak isteyen Torino, 23 puanla 13. sırada yer alıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve yeniden yükselişe geçmeyi hedefleyen Roma ise 39 puanla 5. basamakta bulunuyor. Bu kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler "Torino–Roma maçı canlı izle" aramalarını yaparken, maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oluyor.

TORINO-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 21. haftasında oynanacak Torino-Roma maçı 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

TORINO-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Roma maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

