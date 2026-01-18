CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Senegal-Fas MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Senegal-Fas MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Fas karşı karşıya gelecek. Kupa için son mücadelelerine çıkacak ekipler, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Organizasyona ev sahipliği yapan ve final oynamaya hak kazanan Fas tarihe geçmeyi hedeflerken, Senegal ise güçlü rakibine karşı mutlu sona ulaşmanın yollarını arayacak. Futbolseverler merakla, "Senegal-Fas maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Senegal-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Afrika Uluslar Kupası final maçı canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 19:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Senegal-Fas MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Senegal-Fas maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda büyük final heyecanı Senegal ile Fas arasında yaşanacak. Kupaya uzanmak için sahaya çıkacak iki güçlü ekip de bu tarihi karşılaşmada en ufak bir hataya yer vermek istemiyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan ve finale yükselerek önemli bir başarıya imza atan Fas, kendi sahasında tarihe geçmeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Senegal ise kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor. Final öncesinde futbolseverler "Senegal–Fas maçı canlı izle" aramalarına yoğunlaştırdı. Peki, Senegal-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SENEGAL-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası finalinde oynanacak Senegal-Fas maçı 18 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

SENEGAL-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Prens Moulay El Hassan Stadyumu'nda oynanacak Senegal-Fas maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SENEGAL-FAS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Senegal: Mendy; Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf; Diarra, I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane

Fas: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui; Diaz, El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli; El Kaabi

ASpor CANLI YAYIN

Szymanski Fransa yolcusu!
Fatih Tekke'den transfer açıklaması!
DİĞER
Süper Lig’de biten transferler! Manchester United'dan Türkiye'ye
Suriye ordusu SDG'yi süpürüyor! Deyrizor düştü harita değişti: Ateşkes imzalandı!
Tedesco'dan Szymanski sözleri!
Trabzonspor 3 puanı 90+1'de aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke'den transfer açıklaması! Fatih Tekke'den transfer açıklaması! 19:45
Real Sociedad-Barcelona maçı detayları Real Sociedad-Barcelona maçı detayları 19:29
Tedesco'dan Szymanski sözleri! Tedesco'dan Szymanski sözleri! 19:27
Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Celta Vigo-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 19:19
ÇBK Mersin’den 2. yarı fırtınası! ÇBK Mersin’den 2. yarı fırtınası! 19:06
Senegal-Fas maçı detayları Senegal-Fas maçı detayları 19:06
Daha Eski
Trabzonspor 3 puanı 90+1'de aldı! Trabzonspor 3 puanı 90+1'de aldı! 19:03
Başkentte kazanan yok! Başkentte kazanan yok! 18:55
Milan-Lecce maçı detayları Milan-Lecce maçı detayları 18:53
G.Saray HDI Sigorta evinde galip! G.Saray HDI Sigorta evinde galip! 18:45
Torino-Roma maçı detayları Torino-Roma maçı detayları 18:39
Beşiktaş Kayserispor maçına hazır Beşiktaş Kayserispor maçına hazır 18:34