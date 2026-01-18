Senegal-Fas MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Senegal-Fas maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda büyük final heyecanı Senegal ile Fas arasında yaşanacak. Kupaya uzanmak için sahaya çıkacak iki güçlü ekip de bu tarihi karşılaşmada en ufak bir hataya yer vermek istemiyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan ve finale yükselerek önemli bir başarıya imza atan Fas, kendi sahasında tarihe geçmeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Senegal ise kupayı müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor. Final öncesinde futbolseverler "Senegal–Fas maçı canlı izle" aramalarına yoğunlaştırdı. Peki, Senegal-Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SENEGAL-FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası finalinde oynanacak Senegal-Fas maçı 18 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

SENEGAL-FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Prens Moulay El Hassan Stadyumu'nda oynanacak Senegal-Fas maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SENEGAL-FAS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Senegal: Mendy; Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf; Diarra, I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane

Fas: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui; Diaz, El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli; El Kaabi