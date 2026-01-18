CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol ÇİMSA ÇBK Mersin’den ikinci yarı fırtınası!

ÇİMSA ÇBK Mersin’den ikinci yarı fırtınası!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, devreyi berabere tamamladığı maçta ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele alarak Beşiktaş BOA’yı 76-45 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 19:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÇİMSA ÇBK Mersin’den ikinci yarı fırtınası!

ÇİMSA ÇBK Mersin: 76 - Beşiktaş BOA: 45

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Kadir Giray Esen, Fatih Kurt

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 2, Juskaite 12, Burke 14, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 10, Ayşenaz Harma 2, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 8, Geiselsoder 7, Eslem Güler 3, Iagupova 12

Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı, Pelin Bilgiç 6, Whitcomb 3, Fasoula 20, Fraser 9, İdil Saçalır 4, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3

1. Periyot: 16-19

Devre: 33-33

3. Periyot: 54-43

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.45 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin), 37.32 Whitcomb (Beşiktaş BOA)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 76-45 yendi.

F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
Trabzonspor 3 puanı 90+1'de aldı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Güvenlik kaynakları açıkladı: YPG/SDG Suriye'de nasıl kaybetti?
Tekke: Sakatlıklarımız var ama...
Başkentte kazanan yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray HDI Sigorta evinde galip! G.Saray HDI Sigorta evinde galip! 18:45
Torino-Roma maçı detayları Torino-Roma maçı detayları 18:39
Beşiktaş Kayserispor maçına hazır Beşiktaş Kayserispor maçına hazır 18:34
Belözoğlu: Kazanamadığımız için üzgünüz Belözoğlu: Kazanamadığımız için üzgünüz 18:28
Sarıyer yükselişini sürdürüyor! Sarıyer yükselişini sürdürüyor! 18:21
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri! Alanyaspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri! 18:11
Daha Eski
Uğurlu: Antalyaspor ligde kalacak Uğurlu: Antalyaspor ligde kalacak 18:05
Rennes-Le Havre maçı ne zaman? Rennes-Le Havre maçı ne zaman? 17:55
Türk Telekom Beşiktaş'ı devirdi! Türk Telekom Beşiktaş'ı devirdi! 17:53
Nantes-Paris FC maçı ne zaman? Nantes-Paris FC maçı ne zaman? 17:43
Aston Villa-Everton maçı detayları Aston Villa-Everton maçı detayları 17:32
Parma, Genoa ile yenişemedi! Parma, Genoa ile yenişemedi! 17:26