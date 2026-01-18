Başkentte kazanan yok!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman'da Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk gol konuk ekipten geldi. Samsunspor, 38. dakikada Mouandilmadji'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı avantajlı kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran Gençlerbirliği, 60. dakikada Sekou Koita'nın golüyle skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda her iki takım da galibiyet için fırsatlar yakalasa da sonuç değişmedi ve mücadele beraberlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 19'a yükseltirken, Samsunspor 26 puana ulaştı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Samsunspor atağında Celil Yüksel'in ceza sahası dışından vuruşunda top, az farkla kaleci Velho'nun solundan auta gitti.

30. dakikada uzun pasla savunmanın arkasına sarkan Mouandilmadji'nin vuruşuyla kaleye yönelen meşin yuvarlağı Zuzek, çizgi önünde uzaklaştırdı.

38. dakikada Samsunspor öne geçti. Mendes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yalçın Kayan'ın müdahalesiyle topla buluşan Mouandilmadji, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Samsunspor, devre arasına 1-0 üstün gitti.

52. dakikada Tongya'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

56. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Goutas'ın kafa vuruşunda Zeki Yavru, çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

60. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün'ün indirdiği topla ceza sahasında buluşan Koita, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.