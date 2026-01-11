Sakatlık kabusu sürüyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lige verilen boşluğu takımı toparlamak ve fiziksel eksikleri gidermek için kullanmak isteyen Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor.

Oleksandr Zubkov: Sağ uyluk arka kas grubunda sertlik ve ağrı hissedilmesi üzerine tedbir amaçlı takımdan ayrı çalışıyor. Tedavisine hemen başlandı.

Stefan Savic: Tecrübeli stoper, tedavi ve kendisi için hazırlanan bireysel çalışma programına devam ediyor.

Rayyan Baniya & Edin Vişça: Ameliyat olan her iki oyuncu da zorlu rehabilitasyon süreçlerini tesislerde sürdürüyor.

Mustafa Eskihellaç: Sahaya dönüşün son aşamasında olan oyuncu, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarıyla güç depoluyor.

Okay Yokuşlu: Takıma tam olarak katılmadan önce bireysel eksikliklerini giderici özel bir çalışma programı uyguluyor.

Onuachu ve Ouali: Gol yollarının etkili isimleri Paul Onuachu ve orta saha oyuncularından Oulai, ülkelerinin milli takımlarında oldukları için antrenmanlarda yer almıyor.