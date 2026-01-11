Sakatlık kabusu sürüyor

Lige verilen boşluğu takımı toparlamak ve fiziksel eksikleri gidermek için kullanmak isteyen Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor.
Oleksandr Zubkov: Sağ uyluk arka kas grubunda sertlik ve ağrı hissedilmesi üzerine tedbir amaçlı takımdan ayrı çalışıyor. Tedavisine hemen başlandı.
Stefan Savic: Tecrübeli stoper, tedavi ve kendisi için hazırlanan bireysel çalışma programına devam ediyor.
Rayyan Baniya & Edin Vişça: Ameliyat olan her iki oyuncu da zorlu rehabilitasyon süreçlerini tesislerde sürdürüyor.
Mustafa Eskihellaç: Sahaya dönüşün son aşamasında olan oyuncu, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarıyla güç depoluyor.
Okay Yokuşlu: Takıma tam olarak katılmadan önce bireysel eksikliklerini giderici özel bir çalışma programı uyguluyor.
Onuachu ve Ouali: Gol yollarının etkili isimleri Paul Onuachu ve orta saha oyuncularından Oulai, ülkelerinin milli takımlarında oldukları için antrenmanlarda yer almıyor.