Haberler Trabzonspor Sakatlık kabusu sürüyor

Sakatlık kabusu sürüyor

Lige verilen arada fiziksel olarak toparlanmak isteyen Trabzonspor, sakat ve eksik futbolcuları nedeniyle tam kadro çalışamıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Sakatlık kabusu sürüyor

Lige verilen boşluğu takımı toparlamak ve fiziksel eksikleri gidermek için kullanmak isteyen Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor.

Oleksandr Zubkov: Sağ uyluk arka kas grubunda sertlik ve ağrı hissedilmesi üzerine tedbir amaçlı takımdan ayrı çalışıyor. Tedavisine hemen başlandı.

Stefan Savic: Tecrübeli stoper, tedavi ve kendisi için hazırlanan bireysel çalışma programına devam ediyor.

Rayyan Baniya & Edin Vişça: Ameliyat olan her iki oyuncu da zorlu rehabilitasyon süreçlerini tesislerde sürdürüyor.

Mustafa Eskihellaç: Sahaya dönüşün son aşamasında olan oyuncu, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarıyla güç depoluyor.

Okay Yokuşlu: Takıma tam olarak katılmadan önce bireysel eksikliklerini giderici özel bir çalışma programı uyguluyor.

Onuachu ve Ouali: Gol yollarının etkili isimleri Paul Onuachu ve orta saha oyuncularından Oulai, ülkelerinin milli takımlarında oldukları için antrenmanlarda yer almıyor.

DİĞER
