Folcarelli ve Okay sevindirdi

Karadeniz devinde uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan orta saha oyuncuları Okay Yokuşlu ve Tim Jabol-Folcarelli'den sevindiren haber geldi. Her iki futbolcu da dün saat 16.00'da yapılan antrenmanda yer aldı. Oyuncuların dönüşü, teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki futbolcunun da Galatasaray derbisinde oynamak istediği dile getirildi.