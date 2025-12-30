Folcarelli ve Okay sevindirdi

Karadeniz devinde uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan orta saha oyuncuları Okay Yokuşlu ve Tim Jabol-Folcarelli'den sevindiren haber geldi. Her iki futbolcu da dün saat 16.00'da yapılan antrenmanda yer aldı. Oyuncuların dönüşü, teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki futbolcunun da Galatasaray derbisinde oynamak istediği dile getirildi.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER