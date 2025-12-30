CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Folcarelli ve Okay sevindirdi

Folcarelli ve Okay sevindirdi

Karadeniz devinde uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan orta saha oyuncuları Okay Yokuşlu ve Tim Jabol-Folcarelli'den sevindiren haber geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Folcarelli ve Okay sevindirdi

Karadeniz devinde uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan orta saha oyuncuları Okay Yokuşlu ve Tim Jabol-Folcarelli'den sevindiren haber geldi. Her iki futbolcu da dün saat 16.00'da yapılan antrenmanda yer aldı. Oyuncuların dönüşü, teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki futbolcunun da Galatasaray derbisinde oynamak istediği dile getirildi.

F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açtı!
G.Saray'da Lookman seferberliği! Osimhen...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
G.Saray'da Rüdiger sesleri!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:54
Bahis soruşturmasında skandal gelişme! Bahis soruşturmasında skandal gelişme! 00:54
G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! 00:54
Erden Timur tutuklandı! Erden Timur tutuklandı! 00:54
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 00:54
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 00:54
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 00:54
İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! 00:54
Oosterwolde’ye 2 talip birden! Oosterwolde’ye 2 talip birden! 00:54
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 00:54
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 00:54