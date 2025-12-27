Trabzonspor’da 3 oyuncu yol ayrımında! İşte o isimler

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yeni sezon planlamasını sürdüren Trabzonspor, kadroda bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekipte Serdar Saatçi, Arif Boşluk ve Sikan için kulüpler arası temasların başladığı öğrenildi.

Serdar Saatçi'ye Amedspor, Arif Boşluk'a Konyaspor, Sikan'a ise Kopenhag'ın ilgi gösterdiği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Trabzonspor yönetiminin üç oyuncunun da ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Öte yandan gelen tekliflerin büyük bölümünün kiralama formülü üzerine olduğu, şartların netleşmesi halinde kısa süre içinde somut adımların atılabileceği kaydedildi.