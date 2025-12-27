CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da 3 oyuncu yol ayrımında! İşte o isimler

Trabzonspor’da 3 oyuncu yol ayrımında! İşte o isimler

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor’da Serdar Saatçi, Arif Boşluk ve Sikan için transfer görüşmeleri başladı. Yönetim, gelen tekliflere olumlu yaklaşıyor. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 10:27
Trabzonspor’da 3 oyuncu yol ayrımında! İşte o isimler

Yeni sezon planlamasını sürdüren Trabzonspor, kadroda bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekipte Serdar Saatçi, Arif Boşluk ve Sikan için kulüpler arası temasların başladığı öğrenildi.

Serdar Saatçi'ye Amedspor, Arif Boşluk'a Konyaspor, Sikan'a ise Kopenhag'ın ilgi gösterdiği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Trabzonspor yönetiminin üç oyuncunun da ayrılığına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Öte yandan gelen tekliflerin büyük bölümünün kiralama formülü üzerine olduğu, şartların netleşmesi halinde kısa süre içinde somut adımların atılabileceği kaydedildi.

