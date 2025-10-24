CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fırtına'da zirve planı hazır

Fırtına'da zirve planı hazır

Süper Lig'de üst üste üç galibiyet alarak 2. sıraya yerleşen Trabzonspor'da hedef zirveye yürümek. Bordo-mavililerde gözler, yarın Papara Park'ta oynanacak Eyüpspor maçına çevrildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Fırtına'da zirve planı hazır

Süper Lig'de üst üste üç galibiyet alarak 2. sıraya yerleşen Trabzonspor'da hedef zirveye yürümek. Bordo-mavililerde gözler, yarın Papara Park'ta oynanacak Eyüpspor maçına çevrildi. Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını Trabzonspor'da yakalayan Fatih Tekke, takımını hem fiziksel hem zihinsel olarak diri tutmaya çalışıyor. Başarılı teknik direktör, "Her maç yeni bir sınav. Zirveye ancak disiplin, ciddiyet ve mücadeleyle ulaşabiliriz" sözlerini kullanarak oyuncularını Eyüpspor maçı öncesi motive etmeye çalışıyor.

Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde "Yine mi kötü adam?" dedim!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
Berke Özer yine penaltı kurtardı!
Berke Özer yine penaltı kurtardı!
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
İşte Avrupa Ligi puan durumu!
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss!
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı!
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar
Szymanski'den Kerem'e "Harry Potter" jesti!