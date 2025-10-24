Fırtına'da zirve planı hazır

Süper Lig'de üst üste üç galibiyet alarak 2. sıraya yerleşen Trabzonspor'da hedef zirveye yürümek. Bordo-mavililerde gözler, yarın Papara Park'ta oynanacak Eyüpspor maçına çevrildi. Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını Trabzonspor'da yakalayan Fatih Tekke, takımını hem fiziksel hem zihinsel olarak diri tutmaya çalışıyor. Başarılı teknik direktör, "Her maç yeni bir sınav. Zirveye ancak disiplin, ciddiyet ve mücadeleyle ulaşabiliriz" sözlerini kullanarak oyuncularını Eyüpspor maçı öncesi motive etmeye çalışıyor.