Danylo Sikan golle döndü

Antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ dizinden sakatlanan Danylo Sikan, Fatih Karagümrük maçında sahalara golle dönüş yaptı. Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşısında takımdaki yerini alamayan Ukraynalı yıldız 65. dakikada Olaigbe'nin yerine oyuna girdi. 88. dakikada sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve gol perdesini kapadı.
