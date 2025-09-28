CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Danylo Sikan golle döndü

Danylo Sikan golle döndü

Antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ dizinden sakatlanan Danylo Sikan, Fatih Karagümrük maçında sahalara golle dönüş yaptı. Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşısında takımdaki yerini alamayan Ukraynalı yıldız 65. dakikada Olaigbe'nin yerine oyuna girdi. 88. dakikada sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve gol perdesini kapadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Danylo Sikan golle döndü
Antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ dizinden sakatlanan Danylo Sikan, Fatih Karagümrük maçında sahalara golle dönüş yaptı. Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşısında takımdaki yerini alamayan Ukraynalı yıldız 65. dakikada Olaigbe'nin yerine oyuna girdi. 88. dakikada sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve gol perdesini kapadı.
L'pool maçı öncesi G.Saray'da kırmızı alarm!
Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı’nda duygu fırtınası
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Fenerbahçe'de yıldızlar tedirgin!
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 07:38
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 01:20
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 01:20
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 01:20
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 01:20
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 01:20
Daha Eski
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 01:20
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 01:20
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 01:20
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 01:20
İşte Alvarez'in son durumu! İşte Alvarez'in son durumu! 01:20
Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 01:20