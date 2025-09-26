CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onuachu'dan Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran mesaj: Daha yeni başlıyorum!

Trabzonspor’un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, sezona yaptığı girişle bordo-mavili taraftarlara umut saçtı. Attığı gollerle takımı sırtlayan 2.01’lik santrfor, “Daha yeni başlıyorum. Gollerim artarak devam edecek. Bu takımı hak ettiği yere mutlaka çıkaracağız” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra bu kez bonservisiyle katıldığı bordo- mavili renklere hayat veriyor. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz devi, Nijeryalı forvetin (445 gün sonra) golüyle galibiyete uzandı. 2.01 boyundaki kule, ligin dördüncü haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da birer kez ağları sarsarak gol katkısı sunmaya devam etti. Nijeryalı santrfor, ilk 6 haftada 5 kez fileleri sarsan Karadeniz devinde 3 golle en skorer isim oldu.

31 MAÇTA 20 GOLE İMZA ATTI

Bordo-mavililerde Savic ve Augusto da birer kez ağları havalandırdı. Ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayan Karadeniz devi, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 5 puan elde etti. Fırtına, Onuachu'nun gol attığı ve hepsi iç sahada oynanan maçlarda Kocaelispor'u 1-0 yenerken Samsunspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 31 resmi karşılaşmada 20 gole imza attı. Fatih Tekke'nin en çok güvendiği isim olan Onuachu, "Daha yeni başlıyorum. Gollerimin artarak devam edeceğini herkes görecek. Bu takımı hak ettiği yere mutlaka çıkaracağız. Her geçen gün çok daha iyi olacağız" dedi.

