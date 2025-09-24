CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Onuachu ve Onana damgası! Atan ve tutan fark yarattı

Süper Lig’in yeni sezonuna kabuk değiştirerek giren bordo mavili ekipte Onuachu gollerine devam ediyor. Kaleci Andre Onana da kısa sürede mest etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. İlk 4 haftada bordo-mavili takımın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray'a transfer olmasının ardından Karadeniz devi, kaleyi Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana'ya emanet etti. Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde birer gol görmesine rağmen güven veren 29 yaşındaki Kamerunlu kaleci, Gaziantep FK sınavında ise Paul Onuachu'ya yaptığı asistle puan alınmasına direkt olarak katkı sundu.

HÜCUMUN KRALI ONUACHU

Kiralık olarak forma giydiği sezonda bordo-mavili forma ile 21 maçta 15 gol atarak önemli bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu Onuachu, bu sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. 2.01 boyundaki kule, bu sezon Kocaelispor, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında fileleri 3 kez sarstı. Nijeryalı futbolcu, bugüne kadar 31 resmi bordo-mavili formayla 20 gole imza attı. Onuachu'nun gollerine devam etmesi teknik direktör Fatih Tekke'yi de gelecek adına umutlandırdı. 31 yaşındaki forvet, son derece iştahlı futbolu ile dikkat çekiyor.

