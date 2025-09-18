TRABZONSPOR HABERİ | Fatih Tekke'nin Fenerbahçe maçı devre arası konuşması gündem oldu! "Asla pes etmeyeceğiz"

Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin soyunma odası görüntülerini yayınladı. Paylaşımda teknik direktör Fatih Tekke'nin oyuncularını motive etmek için yaptığı konuşmalar da yer aldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, taraftarların büyük ilgisini çekti. Maçın ilk yarısında Okay'ın kırmızı kart görmesiyle 70 dakika boyunca bir kişi eksik oynayan Fırtına'da, Tekke futbolcularına şu sözlerle seslendi: "Sinirlenmeyi bırakın. Eğer kızgın olan varsa dursun. 10 kişi de olsanız yenebilirsiniz, bunu biliyor musunuz? Fırsat bu fırsat. Mücadele edecek an mı? Evet, ediyorsunuz; devam edeceksiniz. Asla pes eden birini görmeyeceğim."

FORMANIN DEĞERİNİ HATIRLATTI

Fatih Tekke'nin oyuncularına yaptığı konuşmada, "Yenilebilirsiniz, 5 gol de yiyebilirsiniz ama ben her şeye rağmen mücadele ederim. Kalkın, başınızı kaldırın. Koşun, yorulun, hatta kusacak kadar yorulun; bu forma için oynayın. Sizi seyredenler 'Helal olsun' diyecek" ifadeleriyle talebelerine formanın değerini bir kez daha hatırlattığı görüldü. Yayınlanan bu motivasyon konuşması, kısa sürede bordo mavili taraftarlar arasında gündemin ilk sırasına yerleşti. Futbolseverler, Fatih Tekke'nin oyuncularına olan güvenini ve mücadele vurgusunu öne çıkararak, bu duruşun takımın ruhunu yansıttığını özellikle belirtti.