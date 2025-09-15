CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur!

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 12:08
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur!

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.

Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!

Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.

FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.

FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı.

FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.

3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!

Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!

Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır.

