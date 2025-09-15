CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, pazar günü oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası yapılan açıklamalar sonrası Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurma kararı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bir yanıt daha verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 15:02 Güncellema Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 15:08
Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 2010/2011 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Kulüpler Birliği'ndeki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Sarı-lacivertlilerin bu kararı sonrası Kulüpler Birliği Başkanlığını da yürüten Doğan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bir cevap daha geldi.

Doğan açıklamasında "Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamaları ibretle takip ettik. Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği "kumpas" söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin 'ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi' ifadeleri de muhatap olduğumuz 'zekaların' ne derecede olduğunu göstermektedir. Fenerbahçe Kulübü'nü yönetenlerin 'zihniyeti' ve 'ciddiyeti' logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir." ifadelerini kullandı.

