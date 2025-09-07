CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Andre Onana için flaş iddia! İşte Trabzonspor ile anlaşma şartları…

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Manchester United forması giyen Andre Onana için İngiliz ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. İki takım arasında sağlanan mutabakatın şartları da netleşti. İşte o şartlar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 11:33
Galatasaray'a rekor bir bedelle gönderdiği Uğurcan Çakır'ın boşluğunu doldurmak isteyen Trabzonspor, gözünü Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'ya çevirdi. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülürken sözleşme şartlarına dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

TRABZONSPOR'DAN BÜYÜK KAR HAMLESİ

Uğurcan Çakır'ı 33+3 milyon euro karşılığında Galatasaray'a satan bordo-mavililer, kaleci transferinde çok konuşulacak bir formüle yöneldi. The Athletic'in haberine göre; Trabzonspor, Onana'yı 1 yıllığına kiralamak için Manchester United ile el sıkıştı.

En çarpıcı nokta ise Karadeniz ekibinin bu kiralama için herhangi bir ücret ödemeyecek olması. Üstelik anlaşmada satın alma opsiyonu da yer almayacak. Böylece Trabzonspor, Uğurcan'ın satışından 33 milyon euro kazanırken yerine gelecek kaleci için tek kuruş harcamayarak ciddi bir mali avantaj elde etmiş olacak.

ONANA SICAK BAKIYOR

Manchester United'da istediği performansı yakalayamayan 29 yaşındaki kalecinin, Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi. Onana'nın sözleşme detaylarını inceledikten sonra son kararını vereceği ifade edildi.

