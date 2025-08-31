Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Ligdeki ilk 3 maçını kazanan bordo-mavililer, 4. maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Zor maçlar kazandık arka arkaya 3 tane. Ligin başlangıcı iyi oldu. Bu maç da zor. Sert bir takıma karşı oynayacağız. Perşembe oynadılar ama bazen oynamak avantajdır. Zor bir maç bekliyorum. Tüm oyuncularım şu an için oyun olarak, oynamak istediğimiz şeyleri yaptık antrenmanda. Bugün de sergilemek, kazanarak devam etmek istiyoruz. Çok çok önemli ve değerli. Zor bir süreçten geçiyoruz. Kazanmak nefes aldıracaktır. Hamlelerimiz için de zaman tanıyacaktır. 4 tane genç oyuncu katıldı bize. Hemen hemen 10'a yakın oyuncu ayrıldı. Bu süreç öyle kolay olmuyor. Allah nasip ediyor, 3 maçı da kazandık. Bugün beklediğim şey galibiyet. İyi oyun bölüm bölüm, süresini artırmayı en çok isteyen benim. Bunun için son 10 yılımı verdim. Bugün de inşallah kazanır, taraftarımıza hediye ederiz."