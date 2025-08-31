CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim

Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:11 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 21:17
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Ligdeki ilk 3 maçını kazanan bordo-mavililer, 4. maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Zor maçlar kazandık arka arkaya 3 tane. Ligin başlangıcı iyi oldu. Bu maç da zor. Sert bir takıma karşı oynayacağız. Perşembe oynadılar ama bazen oynamak avantajdır. Zor bir maç bekliyorum. Tüm oyuncularım şu an için oyun olarak, oynamak istediğimiz şeyleri yaptık antrenmanda. Bugün de sergilemek, kazanarak devam etmek istiyoruz. Çok çok önemli ve değerli. Zor bir süreçten geçiyoruz. Kazanmak nefes aldıracaktır. Hamlelerimiz için de zaman tanıyacaktır. 4 tane genç oyuncu katıldı bize. Hemen hemen 10'a yakın oyuncu ayrıldı. Bu süreç öyle kolay olmuyor. Allah nasip ediyor, 3 maçı da kazandık. Bugün beklediğim şey galibiyet. İyi oyun bölüm bölüm, süresini artırmayı en çok isteyen benim. Bunun için son 10 yılımı verdim. Bugün de inşallah kazanır, taraftarımıza hediye ederiz."

Trabzonspor - Samsunspor | CANLI
Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
DİĞER
Galatasaray’dan ‘süper fırsat’ transferi! Cimbom o isim için devlerle yarışıyor
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
G.Saray'da ayrılık açıklandı!
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz 21:40
"Dinlenmeye gelmedim" "Dinlenmeye gelmedim" 21:32
Juventus tek attı 3 aldı! Juventus tek attı 3 aldı! 21:29
"Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" "Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" 21:24
Pendik evinde Sivas'a şans tanımadı Pendik evinde Sivas'a şans tanımadı 21:13
Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim Fatih Tekke: Bunun için son 10 yılımı verdim 21:10
Daha Eski
G.Saray'da ayrılık açıklandı! G.Saray'da ayrılık açıklandı! 21:05
Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı! 20:59
Yeni transferler sahne aldı! Kanarya milli araya moralli gitti Yeni transferler sahne aldı! Kanarya milli araya moralli gitti 20:55
Sergen Yalçın: Eksik bölgeler var! Sergen Yalçın: Eksik bölgeler var! 20:54
Szoboszlai Liverpool'a hayat verdi! Szoboszlai Liverpool'a hayat verdi! 20:46
Hollanda'da zafer Oscar Piastri'nin! Hollanda'da zafer Oscar Piastri'nin! 19:59