Trabzonspor - Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Fatih Tekke yönetiminde sezona fırtına gibi giren bordo-mavililer, üst üste üçüncü galibiyetini alarak seriyi devam ettirmeyi amaçlıyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor ise genç teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde zorlu Karadeniz deplasmanından puan koparmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor - Hesap.com Antalyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 18:55
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor. Fatih Tekke yönetiminde sezona fırtına gibi giren bordo-mavililer, üst üste üçüncü galibiyetini alarak seriyi devam ettirmeyi amaçlıyor.

Akdeniz ekibi Antalyaspor ise genç teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğinde zorlu Karadeniz deplasmanından puan koparmanın hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu

Antalyaspor: Abdullah, Streek, Veysel, Dzhikiya, Paal, Soner, Ceesay, Abdülkadir, Bünyamin, Storm, Cvancara

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ANTALYASPOR DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'de 3. haftada Trabzonspor deplasmanına çıkacak Antalyaspor sezona iyi bir başlangıç yaptı. Emre Belözoğlu'nun takımı, ligin ilk 2 haftasında 6 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, ilk 2 haftada 3 gol atıp, kalesinde bir gol gördü.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR ARASINDA 59. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugünkü maçla beraber Trendyol Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 34-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

FATİH TEKKE'DEN ÖZEL UYARI

Teknik Direktör Fatih Tekke, Antalyaspor'la karşılaşacakları maç öncesi oyuncularına bazı uyarılarda bulundu. Tekke, ilk iki maçta alınan galibiyetlere rağmen bazı eksik ve hatalarının olduğunu, bunları düzeltmeleri gerektiğini vurguladı. Başarılı çalıştırıcı, taraftarları önünde bir galibiyet daha alarak seriye devam etmelerinin de önemine değindi.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Antalyaspor maçı hakemi Ali Yılmaz yönetiyor. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Esat Sancaktar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstleniyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
