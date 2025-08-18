Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Zubkov ciddi bir rahatsızlık geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında sahne alacak. Karşılaşma öncesinde Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin sözleri…

"ZUBKOV CİDDİ BİR HASTALIK GEÇİRDİ"

"Nwakaeme sakatlandı geçen maçta. 2-3 ay oynamayacak büyük ihtimalle. Ona buradan geçmiş olsun diyorum. Zubkov ciddi bir hastalık geçirdi. Onuachu bugün oynamak istedi, ne kadar devam edecek göreceğiz. Onun haricinde takımın genel durumu gayet iyi. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Umarım galip gelen biz oluruz. İyi başlamak bizim için önemli ama zor bir maç oynayacağız onu söylemek lazım."