Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Zubkov ciddi bir rahatsızlık geçirdi

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin açıklamaları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 20:57 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 21:04
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında sahne alacak. Karşılaşma öncesinde Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Tekke'nin sözleri…

"ZUBKOV CİDDİ BİR HASTALIK GEÇİRDİ"

"Nwakaeme sakatlandı geçen maçta. 2-3 ay oynamayacak büyük ihtimalle. Ona buradan geçmiş olsun diyorum. Zubkov ciddi bir hastalık geçirdi. Onuachu bugün oynamak istedi, ne kadar devam edecek göreceğiz. Onun haricinde takımın genel durumu gayet iyi. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Umarım galip gelen biz oluruz. İyi başlamak bizim için önemli ama zor bir maç oynayacağız onu söylemek lazım."

