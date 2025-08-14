CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Efsane forma satışta

Efsane forma satışta

Trabzonspor'un tarih yazdığı, şampiyonluğu ilk kez İstanbul'un dışına taşıdığı 1975-76 sezonuna ait efsane forma, özel üretimle yeniden satışa sunuldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Efsane forma satışta
Efsane forma satışta

Trabzonspor'un tarih yazdığı, şampiyonluğu ilk kez İstanbul'un dışına taşıdığı 1975-76 sezonuna ait efsane forma, özel üretimle yeniden satışa sunuldu. Bordo-mavinin yanı sıra beyazın asaletini de taşıyan bu tarihi forma, kulüp tarafından 1967 adet olarak limitli sayıda üretildi. Forma, hem Trabzonspor'un köklü geçmişini hem de Anadolu futbolunun zaferini simgeliyor. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Efsanelerimizin ter döktüğü bu forma, sadece bir spor ürünü değil, kulübümüzün şanlı tarihinin bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.
