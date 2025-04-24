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Ziraat Türkiye Kupası
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Trabzonspor'un ilacı kupa! İşte Göztepe maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de bu sezon yarıştan erken kopan Trabzonspor, Göztepe'yi eleyerek Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkmak istiyor. Bordo mavililer, kupaya uzanarak taraftarlarının gönlünü almayı hedefliyor. İşte Fatih Tekke'nin Göztepe maçı 11'i... | Son dakika Trabzonspor haberi (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'un ilacı kupa! İşte Göztepe maçı 11'i

Sezona büyük ümitlerle ve hedeflerle başlayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 30 maç sonunda 42 puan topladı ve yedinci sırada yer alıyor. Lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde yer alarak hayal kırıklığı oluşturan Fırtına'da bu dönem hedef olarak sadece Ziraat Türkiye Kupası kalmış durumda. Karadeniz devi, sezonun en önemli hedefi olan Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Göztepe ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak bu kritik karşılaşmada bordo mavili takımın tek hedefi finale yükselmek ve Galatasaray'ın rakibi olmak.

İŞTE TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Visca, Nwakeme, Banza

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, İsmail, Bokele, Ogün, Dennis, Doğan, Da Silva, Tjanic, Romulo

ELİMİZDE HALA BİR ŞANS VAR

Şehırde tüm oklar kupayı gösteriyor. Sezonun finali öncesi teknik direktör Fatih Tekke, özellikle futbolcuları ile yaptığı toplantılarda, "Evet hedeflerimizden erken koptuk, kötü bir dönemden geçiyoruz. Ancak elimizde hala bir kupa kazanma fırsatı var ve bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Taraftara ve yönetime borcumuz var. 2 maç daha kazanırsak bu şansı elde edeceğiz. Bu nedenle herkesten özveri ve sonuna kadar mücadele istiyorum. Buna mecburuz" dediği belirtildi. Futbolcular da kaptan Uğurcan Çakır önderliğinde kendi aralarında toplantı yaptı.

18 MAÇTA 11 GALİBİYET

Fırtına bu sezon Göztepe'ye İzmir'de 2-1 yenildi, Papara Park'ta ise 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar arasında Trabzon'da oynanan 18 karşılaşmada Karadeniz devi 11 galibiyet elde ederken, İzmir temsilcisi de 3 defa kazandı. 4 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu.

GÖZLER ZUBKOV'DA

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov, Papara Park'ta oynadığı son 5 maçta gol katkısı yaptı. Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı asistin ardından, Hatay ve Göztepe filelerini sarstı. Ardından Rize'ye 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kazanılan Bodrum FK sınavında attığı golle yarı finalin kapısını araladı. Ukraynalı hücum oyuncusu, yarınki Göztepe karşılaşmasında da Fatih Tekke'nin en büyük kozu olacak.

SADECE 3 KEZ KAYBETTİ

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 21 iç saha karşılaşmasının 3'ünde mağlup oldu. Trabzon'da oynadığı 13 maçı kazanan Karadeniz devi, 5 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. İyi performans gösterdi.

KUPADA HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor ile Göztepe, kupada bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 4 defa kazanırken, 1 maç da berabere bitti. İlk eşleşme 1975-76 sezonunda yarı finalinde gerçekleşti. Karadeniz devi, Göztepe'yi 3-2 ve 2-0'lık skorlarla geçti. 1984- 85'te dördüncü turda ilk müsabaka golsüz sona ererken, Trabzonspor rövanşı uzatmalarda 1-0 kazanarak tur atladı. 1999-2000'de ise üçüncü turda Fırtına, 3-1 galip geldi.

YARI FİNAL KOLAY OLMADI

Fırtına, kupa serüvenine A Grubu'ndan başladı. Gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0'la geçen bordo-mavililer, deplasmanda İskenderun ile 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rize'yi evinde 5-2 mağlup ederek gruptan çıkan Karadeniz devi, çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

PAPARA'DA COŞUYOR

Bordo mavililer, taraftarı önünde oynadığı 15 maçın 7'sinde kalesini gole kapatarak savunmada da etkili bir grafik çizdi. İç sahada oynadığı Başakşehir, Bodrum ve Eyüp'ü 1-0'lık skorlarla geçen Fırtına, Adana Demir ve Antalya'yı 5-0, Sivas'ı 4-0, Rize'yi ise 2-0 mağlup etti.

17. KEZ FİNALE ÇIKABİLİR

Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Göztepe'yi mağlup ederek tarihindeki 17. finaline yükselmeyi hedefliyor. 1974- 75 sezonunda Süper Lig'e yükseldiği ilk yılında Türkiye Kupası'nda finale çıkan Karadeniz devi, bugüne kadar 16 finalin 9'unda mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Trabzonspor, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Karadeniz devinin bu dönem en büyük hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak.

REAKSİYON GÖSTERİN

Adana Demir maçı kazanılsa da oynanan futbol kimseyi memnun etmemişti. Fatih Tekke, Göztepe maçı öncesi takımı idmanlarda sert şekilde uyardı: "Bir daha böyle bir oyun istemiyorum. Kazanmamıza rağmen sevinemedik. Çünkü bu takımın çok daha iyisini yapabileceğini biliyoruz. Göztepe maçı çok kritik. Hepinizden güçlü bir reaksiyon bekliyorum. Kupayı ne kadar istediğinizi göstereceksiniz."

FİNALDE RAKİP G.SARAY

Bordo mavililer ile Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının galibi finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Fırtına, finale çıkması halinde sarıkırmızılı takım ile 4. kez final oynayacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan 3 final maçında Aslan 2 kez, Karadeniz devi ise 1 kez kupa sevinci yaşadı.

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