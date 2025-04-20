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Haberler Trabzonspor Trabzonspor U19 buldozer gibi: 2-1

Trabzonspor U19 buldozer gibi: 2-1

Avrupa'da tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, U19 Elit Ligi'nin 33. haftasında, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor U19'u 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha atan bordo-mavili gençler, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Karadeniz devinin gençleri, 25 Nisan'da İsviçre'de Salzburg ile kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Trabzonspor U19 buldozer gibi: 2-1
Avrupa'da tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, U19 Elit Ligi'nin 33. haftasında, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor U19'u 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha atan bordo-mavili gençler, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Karadeniz devinin gençleri, 25 Nisan'da İsviçre'de Salzburg ile kozlarını paylaşacak.
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