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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 21:27
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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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