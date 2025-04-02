Trabzonspor U19 takımının yıldızı Ekrem Terzi'ye büyük övgü!

UEFA Gençlik Ligi'nin çeyrek final eşleşmesinde Trabzonspor, sahasında ağırladığı Inter'i 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Salzburg ile eşleşen bordo-mavililerin başarısı, İtalya'da da geniş yankı uyandırdı.

Takımına, attığı golle galibiyeti getiren Ekrem Terzi, Çizme basınında iltifatlara mazhar oldu. Milliyet'in Tuttomercato'dan derlediği haberde 'Günün yeteneği Ekrem Terzi: Inter'i Gençlik Ligi'nden eleyen orta saha oyuncusu' başlığıyla bir haber yayınlandı. Inter karşısındaki galibiyetin 'kilit' oyuncusu olarak okuyuculara tanıtılan Ekrem Terzi için şu ifadeler kullanıldı:

Trabzonspor U19 takımına 2023'te katıldı ve Türkiye gençler liginde ve UEFA gençler müsabakalarında adından söz ettirmeye başladı. Hami Mandıralı ve Fatih Tekke gibi yetenekleri bünyesinden çıkartmış kulübün akademisinde, verimliliği onu en çok gelecek vaat eden yeteneklerden biri olarak öne çıkarıyor.

Ekrem Terzi, bu sezon attığı 12 golle, gol içgüdüsü çok belirgin olan bir orta saha oyuncusu. İyi görüş, ceza sahasına giriş yeteneği ve sağ ayağıyla isabetli şut atma gibi teknik özellikleriyle hücumda potansiyeli olan bir oyuncu. 1.75 boyundaki oyuncu, fiziksel olarak çok da güçlü bir oyuncu değil ama bunu, çevik ve taktik disiplini yüksek oyuncular yetiştirmesiyle bilinen Trabzonspor altyapısındaki dinamizm ve bireysel tekniğiyle telafi ediyor. Frank Lampard'a benziyor.