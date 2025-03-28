'Fırtına' haftası

Trabzonspor 29 Mart-6 Nisan tarihleri arasında 3 önemli sınava çıkacak. Bordo-mavili takım bu 3 maçta 3 farklı hedefle sahada olacak. Süper Lig'de ilk 5 sırayı hedefleyen Fırtına, puan durumundaki önemli rakiplerinden Göztepe'yi yarın sahasında konuk edecek. Göztepe müsabakasının ardından Ziraat Türkiye Kupası hedefi gelecek. Geçen yıl finalde şanssız bir şekilde kaybettiği kupada bu sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, evinde Bordum FK'yı ağırlayacak.

3'TE 3 PLANLARI

2 Nisan Çarşamba günü Papara Park'ta oynanacak kupa çeyrek finalinde Bodrum FK'yı elemek isteyen Fatih Tekke ve takımı, hemen sonrasında Süper Lig'de kritik bir derbi müsabakasında boy gösterecek. Teknik Direktör Fatih Tekke, bordo- mavili ekibin başında ilk derbisini Fenerbahçe deplasmanında oynayacak. Karadeniz devi, 6 Nisan Pazar akşamı Kadıköy'de sarı-lacivertli ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek. Trabzonspor bir hafta içerisinde 3 önemli maçta 3 zafer amaçlıyor.

FATIH TEKKE HEYECANI

Trabzonspor taraftarlarının çok sevdiği ve destek verdiği Fatih Tekke, teknik direktör olarak ilk kez iç sahada maça çıkacak. Bordomavili takımın başında ilk sınavını milli ara öncesinde Başakşehir deplasmanında veren Tekke, yarın akşam Göztepe maçıyla beraber Papara Park'a çıkacak. Trabzonspor taraftarları da Fatih Tekke'nin ilk maçı öncesi büyük heyecan yaşıyor

YENERSE GEÇİYOR

SÜPER Lig'de ilk 5 sıra içerisinde olmak isteyen Trabzonspor'da Göztepe maçı büyük önem taşıyor. İzmir ekibini evinde mağlup etmeyi hedefleyen bordo-mavililer, kazanması halinde puan durumunda da avantaj yakalayacak. 35 puanlı Fırtına, kazanması halinde 38 puan yaparak 37 puanlı Göztepe'yi geçecek.

GÖZTEPE MESAİSİ

Trendyol Süper Lig'de 29. haftada Göztepe ile yarın akşam Papara Park'ta oynayacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Rebrov'un gözdesi

OLEKSANDR Nazarenko, Ukrayna Milli Takımı için önemli alternatiflerden biri. Ukrayna U21 Milli Takımı ve diğer alt yaş kategorlerinde ülkesinin formasını çok defalar giyen Nazarenko, Ukrayna Teknik Direktörü Sergei Rebrov'un beğendiği isimlerden. Rebrov'un 2026 Dünya Kupası elemelerinde Nazarenko'yu kullanacağı aktarıldı.

Vatandaşları referans

BORDO-MAVILI takımda oynayan Ukraynalı yıldızlar, Oleksandr Nazarenko için önemli bir referans kaynağı oluyor. Bu sezon transfer edilen Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov, Trabzonspor'u Ukraynalı yıldızlar için cazip kılıyor. Ukraynalı futbolcuların Trabzon'da mutlu olması da önemli bir detay olarak dikkat çekiyor.

Cham'a tavsiyeler

AVUSTURYA Milli Takımı ile UEFA Uluslar A Ligi playoff etabında Sırbistan'a karşı iki maça çıkan Muhammed Cham, performansıyla beğeni topladı. Sırbistan'a karşı iki maçta 65 dakika sahada kalan 24 yaşındaki orta sahaya Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, tavsiyelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcının Cham'la alakalı, "Potansiyelinin farkındayız. Teknik olarak çok yetenekli bir oyuncu. İyi bir sol ayağı ve dripling hızı var. Ancak daha iyi olmak için yeteneklerini bilmeli, daha bilinçli kullanmalı ve güçlü yönlerinin farkında olmalı" sözleri dikkat çekti