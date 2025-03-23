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Haberler Trabzonspor En golcü 4. ikili

En golcü 4. ikili

Takımda skor katkısı en yüksek oyuncular; Simon Banza 17 gol 3 asist ile 20 gole, Muhammed Cham ise 4 gol, 7 asist ile 11 gole katkı sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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En golcü 4. ikili

Takımda skor katkısı en yüksek oyuncular; Simon Banza 17 gol 3 asist ile 20 gole, Muhammed Cham ise 4 gol, 7 asist ile 11 gole katkı sağladı. İkili toplamda 31 gole katkı sağlayarak Galatasaray'da Osimhen- Barış Alper, Fenerbahçe'de En Nesyri-Dzeko ve Başakşehir'de Piatek- Figueiredo ikililerinin ardından bu sezon ligin en skorer dördüncü ikilisi oldular.

Banza, Bongonda ile güldü

Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Demokratik Kongo, Güney Sudan'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 2017-2018'de Trabzonspor'da oynayan Bongonda'nın ilk yarının son dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı. Maça 11'de çıkan Banza 79 dakika oynadı. Skor katkısı yapamadı.

Draguş saç baş yoldurdu

Fırtına'da uzun zamandır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Draguş, Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Romanya'nın 1-0 kaybettiği maçta 4 net gol şansını harcayan Rumen oyuncu, taraftarlara saç baş yoldurttu. 25 yaşındaki forvete Romanya Teknik Direktörü Lucescu sahip çıktı.

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