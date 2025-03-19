Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin Başakşehir maçı öncesi yaptığı konuşmayı yayınladı. 47 yaşındaki hocanın konuşması dikkat çekti: "Aklınızda bulunsun, ben hemen her maçı baskılı oynayacağım. Baskı yapacaksınız. Baskıya karar verecek olan sizsiniz. Dünyanın en iyi hocasıyla da çalışsanız fark etmiyor. İşi çözecek olan yine sizlersiniz. Bir anınız, bir kararınız, bir top kazanmanız, işi çözecek. Bu maçta unutmayacağınız şey konumlanma ve birbirinizle konuşmak. Top rakipteyken nefes aldırmayın onlara. Siz Trabzonspor'sunuz. Bunu asla unutmayın. Ben iyi olacağını biliyorum, bunu hissediyorum. Biz bu oyundan keyif alacağız, biz hayatımızdan keyif alacağız, biz koşarken de bunu yapabiliriz, biz birbirimiz için koşabiliriz hocam' deyip bunu bana ve taraftara gösterin."

ÇANAKKALE İÇİN MESAJ

Trabzonspor kulübü, Çanakkale Zaferi için kutlama mesajı yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarını geçilmez kılan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.