Ozan Tufan: Bir yumruk halinde...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. İşte Tufan'ın sözleri...

"BİR YUMRUK HALİNDE..."

"Mutluyuz. Fatih Hoca ile birlikte 3 günlük çalışma sürecimiz oldu, önemli katkıları oldu. Maç için gösterdiği pres çok önemliydi. Uygulamaya çalıştık. Maçın genelinde hem oyunun hakimi bizdik hem de skor avantajı bizdeydi. Uğurcan'ın da 1-0'ken penaltıyı çıkarması bizi ayakta tuttu. Oyun genelinde taktik anlamında iyi şeyler yaptık. Fatih Hoca yeni geldi, sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, taraftarımız da mutlu. Bundan daha güzel bir gün olamaz. Bu bizim ilk deplasman galibiyetimiz, çok önemliydi. Fatih Hoca geldiğinde, söylediği ilk şey yumruk olabilmekti. Bir yumruk halinde gitmemizdi taraftarımıza, biz bir ekibiz. Günün sonunda biz bir takımız. Hocalarımızla, çalışanlarımızla bu galibiyeti kutlamak istedik."