Spor yazarları Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Lundstram'ın performansı her maç biraz daha yükseliyor. Batagov ile stoper hattında iyi işler çıkaran Lundstram, hücum bölgesinde oynamayı da çok seviyor. Çaykur Rizespor karşısında da sürpriz gollerine devam etti İngiliz orta saha oyuncusu. Bu güzel gol öncesindeki paslaşmalar jeneriklere geçer bu arada. Zubkov-Banza-Vişça ve Lundstram ortaklığı Trabzonspor'a golü getirirken; Berkay'ın hatalı pasının Çaykur Rizespor için pahalıya mal olduğunu da ifade edelim. Trabzonspor'un öne geçtikten sonra da durmaya niyeti yoktu.