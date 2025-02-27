Spor yazarları Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
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Çaykur Rizespor adına ilk yarıda işler hiç iyi gitmeyince; İlhan Palut, ikinci yarıya tam dört değişiklik birden yaparak başladı. İlk yarıda sakatlanan Zubkov'un yerine giren Muhammed Cham, 59'da serbest vuruştan jeneriklere geçebilecek güzellikte bir Messi golü attı.
Jurecka'nın penaltısıyla skor 4-1'e gelince, Şenol Güneş'ten Cihan Çanak ve Arif Boşluk hamleleri geldi. Vişça ve Mustafa kenara geldi. Ardından Banza'nın golü geldi. Papara Park tribünleri büyük coşku yaşadı. Trabzonspor iyi bir oyun ve bol gollü bir galibiyet ile kupada çeyrek finale lider olarak adını yazdırdı. Liderlik elbette ki önemliydi. Trabzonspor böylelikle çeyrek final maçını evinde oynayacak. Lige çok erken havlu atan Trabzonspor'un kupayı kazanmak için şimdiden kenetlenmesi gerekiyor.
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