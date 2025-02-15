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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır tepkisi: "TFF’yi göreve çağırıyoruz"

Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır tepkisi: "TFF’yi göreve çağırıyoruz"

Son dakika Trabzonspor haberi | Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın kaptanı ve A Milli Takım’ın as kalecisi Uğurcan Çakır’a yönelik küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle bir açıklama yayımladı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 23:58
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Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır tepkisi: "TFF’yi göreve çağırıyoruz"

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın kaptanı ve A Milli Takım'ın as kalecisi Uğurcan Çakır'a yönelik küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan imzasıyla yapılan açıklamada, Uğurcan Çakır'ın maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kaldığı belirtilerek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunuldu. Trabzonspor, konuyla ilgili alınacak kararların takipçisi olacağını vurguladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

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