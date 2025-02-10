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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını da kaybetmeyen bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Fırtına, taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkacak. Arda Turan yönetiminde bu sezona etkili bir başlangıç yapan Eyüpspor, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın yollarını arıyor. 39 puanla 4. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, Süper Lig'deki ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, futbolseverler karşılaşma hakkında son bilgileri takip etmeyi sürdürüyor. Mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. Peki, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 19:02 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 19:06
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Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 3 lig maçını da kaybetmeyen bordo-mavililer, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalan Fırtına, iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 39 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen Eyüpspor ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Teknik Direktör Arda Turan önderliğinde bu sezon Süper Lig'de ilk defa mücadele eden İstanbul ekibi, son 4 haftada aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam

SIMON BANZA GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Simon Banza, Trabzonspor'un gol yükünü çekmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde Braga'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 17 lig maçında 13 defa fileleri havalandırdı. 2 kez de gol pası veren Banza, Eyüpspor maçında da tabelayı değiştirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF 3 PUAN

Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Trabzonspor, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. 26 puan ile 11. sırada yer alan bordo-mavili ekip, güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara çıkmanın planlarını yapıyor.

SIKAN VE ZUBKOV GÖREVE HAZIR

Ara transfer döneminde kadroya katılan Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov, adım adım form tutmaya başladı. Ukraynalı yıldız isimler bugünkü Eyüpspor maçında ilk kez forma giyecek.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ OYNAYACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Gaziantep FK'dan Trabzonspor'a gelen Mustafa Eskihellaç Eyüpspor maçında ilk 11'de şans buldu. Taraftarlar, başarılı futbolcunun nasıl performans göstereceğini heyecanla bekliyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 1 kez asist katkısında bulundu.

LUNDSTRAM'A FARKLI GÖREV

Trabzonspor'da 27 maçta görev alan John Lundstram, hem stoper hem de orta sahada görev alması sayesinde teknik heyetin elini güçlendiriyor. Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililerde 30 yaşındaki İngiliz orta sahanın joker olarak görevlendirilecek. Lundstram bu sezon 27 resmi maçta görev alırken, 1 de gol attı.

5 İSİM SINIRDA YER ALIYOR

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Eyüpspor maçı öncesi Trabzonspor'da 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza, Okay Yokuşlu ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ARDA TURAN KARŞI KARŞIYA

Teknik Direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi Arda Turan'la ilk kez rakip olmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan Eyüpspor maçında henüz göreve başlamayan Güneş, bugünkü mücadelede Arda Turan'la karşı karşıya gelecek. Deneyimli teknik direktörün, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı öğrencisine karşı nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Trabzonspor-İkas Eyüpspor karşılaşmasının VAR hakemi Macar Tamas Bognar oldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

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