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Haberler Trabzonspor Trabzonspor maçında penaltı kararı!

Trabzonspor maçında penaltı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta İkas Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 6. dakikasında Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, rakip oyuncu Ruben Vezo'ya müdahalede bulundu. Pozisyonu inceleyen VAR, hakem Mehmet Türkmen’i ekrana davet etti. Türkmen, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 20:12 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 20:20
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Trabzonspor maçında penaltı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta İkas Eyüpspor'u konuk etti. Mücadelede heyecan erken dakikalarda başladı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, rakip oyuncu Ruben Vezo'ya müdahalede bulundu. Pozisyonu inceleyen VAR, hakem Mehmet Türkmen'i ekrana davet etti. Türkmen, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına Eyüpspor'un deneyimli golcüsü Mame Thiam geçti. Ancak Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, Thiam'ın vuruşunu harika bir refleksle kurtararak takımını geriye düşmekten kurtardı.

İŞTE O POZİSYON

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