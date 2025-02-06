İskenderunspor-Trabzonspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

Grupta oynadığı 2 maçta 4 puana ulaşan bir Trabzonspor var. İlk yarıda oynanan oyun bordomavililere yakışan bir futbol değildi. Şenol Güneş, ikinci yarıda silahlarını sahaya sürence bol pozisyona giren bir Trabzonspor izledik. Yenilen ikinci golde kaleci Taha Tepe çok büyük bir hata yaptı. İskenderunspor'da kaleci Onur Can Özdemir'i çok beğendim. Müthiş kurtarışlar yaptı. Ulaş Zengin, Kerem Kurşun, Mehmet Manış ve iki gol atan Muhammet Beşir iyi oyuncular. Zaten İskenderunspor da 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. sırada yer alıyor. Başarıları tesadüf değil.