İskenderunspor-Trabzonspor maçı sonrası o isme büyük övgü!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında İskenderunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, İskenderunspor - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (TS spor haberi)
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Grupta oynadığı 2 maçta 4 puana ulaşan bir Trabzonspor var. İlk yarıda oynanan oyun bordomavililere yakışan bir futbol değildi. Şenol Güneş, ikinci yarıda silahlarını sahaya sürence bol pozisyona giren bir Trabzonspor izledik. Yenilen ikinci golde kaleci Taha Tepe çok büyük bir hata yaptı. İskenderunspor'da kaleci Onur Can Özdemir'i çok beğendim. Müthiş kurtarışlar yaptı. Ulaş Zengin, Kerem Kurşun, Mehmet Manış ve iki gol atan Muhammet Beşir iyi oyuncular. Zaten İskenderunspor da 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. sırada yer alıyor. Başarıları tesadüf değil.
Teknik direktörleri Metin Akpunar da hem maç öncesi hem de maçtan sonra çok güzel konuşmalar yaptı. Türk futbolunun böyle teknik adamlara ihtiyacı var. Futbol efendisi bir hoca! Yolu açık olsun. Deprem felaketinde yıkılan bir şehrin yeniden ayağa kalkışının bir göstergesi de İskenderunspor! Sahadaki müthiş mücadeleleri için alkışlıyorum! Dünkü maçla açılışı yapılan Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi de Türk futboluna hayırlı olsun!
DİĞER