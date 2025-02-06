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Haberler Trabzonspor İskenderunspor-Trabzonspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

İskenderunspor-Trabzonspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında İskenderunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Zeki Uzundurukan, İskenderunspor - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:02
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Spor yazarları İskenderunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – FUTBOL EFENDİSİ METİN AKPUNAR!

Kadro değeri 1 milyon 480 bin euro olan İskenderunspor'un Trabzonspor karşısındaki etkili futbolunu alkışlamak lazım. 2010 yılında Araklıspor altyapısından yetişen Muhammed Beşir, attığı 2 golle yeniden bütün dikkatleri üzerine çekti.

Spor yazarları İskenderunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'a gelirsek, Şenol Güneş, yeni transferlerin ve kulübede oturan oyuncuların son durumlarını görmüş oldu. Beraberlik golünü atmasına rağmen Enis Destan'ın hâlâ çok eksiğinin olduğunu söyleyebilirim. Sikan, süratli futbolu ve etkili ortaları ile nokta atışı bir transfer olduğunu gösterdi.

Spor yazarları İskenderunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İkinci yarıda oyuna giren Zubkov da çok zeki bir oyuncu, orta kalitesi mükemmel. Takıma uyum sorununu kısa sürede giderebilirse Trabzonspor'un gücüne güç katar. Hem Sikan hem de Zubkov maliyetli transferler ama kaliteli oyuncular. Trabzonspor'u uzun yıllar başarı ile hizmet edecek potansiyeldeler.


Spor yazarları İskenderunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Grupta oynadığı 2 maçta 4 puana ulaşan bir Trabzonspor var. İlk yarıda oynanan oyun bordomavililere yakışan bir futbol değildi. Şenol Güneş, ikinci yarıda silahlarını sahaya sürence bol pozisyona giren bir Trabzonspor izledik. Yenilen ikinci golde kaleci Taha Tepe çok büyük bir hata yaptı. İskenderunspor'da kaleci Onur Can Özdemir'i çok beğendim. Müthiş kurtarışlar yaptı. Ulaş Zengin, Kerem Kurşun, Mehmet Manış ve iki gol atan Muhammet Beşir iyi oyuncular. Zaten İskenderunspor da 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. sırada yer alıyor. Başarıları tesadüf değil.

Spor yazarları İskenderunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Teknik direktörleri Metin Akpunar da hem maç öncesi hem de maçtan sonra çok güzel konuşmalar yaptı. Türk futbolunun böyle teknik adamlara ihtiyacı var. Futbol efendisi bir hoca! Yolu açık olsun. Deprem felaketinde yıkılan bir şehrin yeniden ayağa kalkışının bir göstergesi de İskenderunspor! Sahadaki müthiş mücadeleleri için alkışlıyorum! Dünkü maçla açılışı yapılan Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi de Türk futboluna hayırlı olsun!

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