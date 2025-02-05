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Haberler Trabzonspor Trabzonspor orta saha için Adem Zorgane'ı gündeme aldı!

Trabzonspor orta saha için Adem Zorgane'ı gündeme aldı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Ara transfer döneminde önceliği orta saha transferine veren Trabzonspor’da listenin en öne çıkan ismi Charleroi forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu Adem Zorgane oldu. İşte Zorgane transferine dair son detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor orta saha için Adem Zorgane'ı gündeme aldı!

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Kayserıspor maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Orta sahaya oyuncu bakıyoruz. Stoper de alacağız" demişti. Fakat hem sürenin daralması hem de yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle, orta saha transferine daha net öncelik verildi. Listede öne çıkan isim Adem Zorgane. Charleroi forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu, Belçika Ligi'nde çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Takım kaptanlığı yapan Zorgane'nin 2027'ye kadar kontratı var.

YENI FIRSATLAR ÇIKABILIR

Charleroı kulübünün talep ettiği bonservis bedeli ise 5-6 milyon euro. Adem Zorgane'nin yanı sıra son haftada fırsat transferi olarak sürpriz oyuncular da gündeme gelebilir. Avrupa'daki transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Trabzonspor'un elinde avantajlı bir süreç oluşurken, son haftada fırsat transferi olarak farklı isimler de gündeme gelebilir. Türkiye'de transfer dönemi 11 Şubat'a kadar devam ettiği için bordo-mavililerin son ana kadar alternatifleri değerlendirmesi bekleniyor.

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