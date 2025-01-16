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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Onyemaechi müjdesi! "Bana Trabzon’u anlat"

Trabzonspor'a Onyemaechi müjdesi! "Bana Trabzon’u anlat"

Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan sol bek Onyemaechi, Boavista’dan takım arkadaşı Pedro Malheiro’yu arayarak kulüp ve şehir hakkında detaylı bilgi istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'a Onyemaechi müjdesi! "Bana Trabzon’u anlat"

Fırtına, Eren'in Galatasaray'a gitmesi durumunda bir sol bek alacak. Hedefteki isim Boavista'dan Onyemaechi. Portekiz Ligi'nde son sırada bulunan Boavista, Trabzonspor'un önerdiği 2.5 milyon euro'luk teklifi kabul etti ama parayı peşin istiyor. Fırtına ise taksitte diretiyor. 25 yaşındaki Nijeryalı savunmacı da Boavista'ya 'Beni bırakın' baskısı yapıyor. Onyemachi'nin eski takım arkadaşı Malheiro'yu arayıp kulüp ve şehir hakkında bilgiler aldığı ortaya çıktı. 3 milyon euro değerinde olan Onyemaechi, Boavista takımının en pahalı ikinci oyuncusu konumunda. Bu sezon Portekiz Ligi'nde iki gol atan 25 yaşındaki savunmacı, aynı zamanda Nijerya Milli Takımı'nda da 6 kez ter döktü. 1.84 boyundaki futbolcu sol bekin yanı sıra stoper ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Sözleşmesi 2026'da sona erecek.

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