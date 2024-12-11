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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Baniya'dan müjdeli haber!

Trabzonspor'a Baniya'dan müjdeli haber!

Serie B ekibi Palermo'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Rayyan Baniya'dan Trabzonspor'a müjdeli bir haber geldi. İtalya'dan gelen haberde, Palermo'nun Baniya'yı kalıcı olarak kadrosuna dahil etmek için oyuncunun 3.2 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'a Baniya'dan müjdeli haber!

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Devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Trabzonspor'a İtalya'dan güzel bir haber geldi.

Bordo-Mavililer'in sezon başı Serie B ekibi Palermo'ya kiraladığı Rayyan Baniya'nın İtalya'da kalacağı belirtildi. Palermo'nun 450 bin Euro'ya kiraladığı savunma oyuncusunun 3.2 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldığı ifade edildi. Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde Bordo-Mavili kulübe şarta bağlı bonus olarak da 200 bin Euro ödenecek. Baniya'nın transferinin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor kasasına toplamda 3 milyon 850 bin Euro (yaklaşık 150 milyon TL) koyacak.

Öte yandan Baniya, Palermo'da şu ana kadar 8 maça çıkıp 2 gol attı. Baniya, Trabzonspor kariyerinde ise 25 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu Bordo-Mavili formayla skor katkısında bulunamadı.

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